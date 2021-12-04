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Польша попросила помощи у Чехии и Венгрии в ситуации с мигрантами

Польша попросила помощи у военных сил Чехии и Венгрии в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак.

«Сейчас длятся переговоры относительно поддержки солдат Войска Польского чешским и венгерским военным компонентом», — рассказал политик. По его словам, на данный момент обсуждается, когда и в какой форме Варшава могла бы получить указанную поддержку.

Ранее стало известно, что на польско-белорусскую границу прибыли и британские солдаты. Как отметили в министерстве обороны страны, инженерные войска Соединного Королевства будут сотрудничать с польской армией для укрепления пограничных заграждений.

4 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости
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