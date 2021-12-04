Модный дом Valentino купил рекламу у кота из Харькова

Люксовый модный дом Valentino начал сотрудничество с котом по кличке Степан из Харькова. Об этом сообщает украинский портал Kharkiv Today.

В Instagram-аккаунте 13-летнего домашнего питомца появилось фото, на котором он запечатлен за столом рядом с бокалом красного вина и розой в вазе. На размещенном кадре также показана сумка итальянского бренда модели Rockstud, поверхность которой полностью покрыта стразами. Отмечается, что стоимость изделия составляет четыре тысячи евро .

По информации издания, представители модного дома приняли решение купить рекламный пост у кота, когда увидели его снимок на странице поп-исполнительницы Бритни Спирс в Instagram. По словам хозяйки Степана Анны, все полученные от сотрудничества деньги она тратит на реквизит для новых фотосессий питомца.

Известно, что кот прославился в интернете благодаря платформе TikTok, где ролики с его участием набирали более 46 миллионов лайков.