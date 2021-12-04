«МИстер Зорг» — Илон Маск стал мемом в соцсетях из-за новой прически

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал мемом в социальных сетях из-за новой прически. Соответствующие посты появились в Twitter.

Папарацци засняли предпринимателя в аэропорту Майами, куда он прибыл 1 декабря. На размещенных снимках запечатлены густые волосы Маска и его выбритые виски. Журналисты Daily Mail предположили, что мужчина сделал процедуру пересадки волос, так как на фотографиях 20-летней давности на его голове видны проплешины.

Пользователей сети развеселил новый образ бизнесмена, о чем они принялись шутить в многочисленных публикациях. Так, например, блогер с никнеймом masericha сравнил мужчину со злодеем из фильма «Пятый элемент», а комментатор Goashai заметил сходство причесок Маска и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Наглядная иллюстрация того, что даже у самых богатых мужчин может быть кризис среднего возраста», — пошутил также юзер @Lord-AG на платформе Reddit. Его пост набрал более 90 тысяч просмотров и около шести тысяч комментариев.