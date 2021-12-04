Меркель уйдет с поста 8 декабря

Канцлер ФРГ Ангела Мергель уйдет в отставку 8 декабря. Об этом пишут СМИ со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Действующая глава правительства Германии сложит полномочия сразу же после избрания лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца новым канцлером. «Никакого другого канцлера, теневого канцлера не будет. Госпожа канцлер, как она это уже заявляла, намерена тогда уйти с политической работы», — заявил Зайберт на брифинге для журналистов.
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