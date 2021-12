Модный дом Valentino купил рекламу у кота из Харькова Меркель уйдет с поста 8 декабря » Machine Gun Kelly попытался впечатлить Меган Фокс и зарезал себя Американский рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) вспомнил, как попытался впечатлить актрису Меган Фокс и воткнул в себя нож. Он стал гостем шоу Джимми Фэллона. Запись появилась на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Музыкант пояснил, что это случилось в начале его отношений с артисткой. Фокс была у него в гостях, и Бэйкер достал подаренный Трэвисом Баркером нож. На нем было выгравировано название одного из альбомов хип-хоп-артиста — Tickets to My Downfall. Machine Gun Kelly бросил оружие в потолок и попытался поймать его, но в итоге нож воткнулся ему в руку. «На следующее утро, как только она ушла, я подумал: «Надо очень быстро наложить швы»», — добавил музыкант.