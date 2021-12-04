Литва ищет помощи у Евросоюза из-за блокировки Китаем грузов

Литва ожидает от Европы поддержки в вопросе блокировки Китаем литовских грузов, поскольку у самой республики нет возможности исключать китайские предприятия из европейских таможенных систем. Об этом журналистам заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.

Ранее литовские бизнесмены заявили о проблемах с доставкой товаров в Китай, связанных с тем, что Китай вычеркнул Литву из своих таможенных систем.

«Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. (…). Мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться (европейские — ред.) институты и представлять Литву», — подчеркнул министр.

Напомним также, ранее читатели китайского издания «Хуаньцю шибао» предложили разделить Литву между РФ и Белоруссией. Таким образом они отреагировали на публикацию о дипломатических противоречиях между Пекином и Вильнюсом.

Из-за открытия офиса Тайваня в Литве Китай выразил протест, так как считает остров своей территорией. Пекин указал, что это шаг к подрыву суверенитета и территориальной целостности страны. Также он расценил это как грубое вмешательство в свои внутренние дела. Теперь КНР планирует понизить уровень дипломатических отношений с Вильнюсом.