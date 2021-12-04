Кулеба заявил, что вступлению Украины в НАТО мешают три страны-участницы альянса

«По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», — пояснил Кулеба.

По его мнению, пока эта точка зрения не изменится, «НАТО откроет только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения пока будут закрыты».

Какие именно страны препятствую вступлению Украины в альянс, Кулеба не уточнил. На соответствующий вопрос журналистов он отвечать отказался, отметив, что «дипломатично промолчит», пишет «Гордон».