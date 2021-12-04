 
«  
  »

Кулеба заявил, что вступлению Украины в НАТО мешают три страны-участницы альянса

Украина может стать членом НАТО, когда три столицы стран, входящих в альянс, изменят свое отношение к Украине. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает портал Sargs.lv.

«По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», — пояснил Кулеба.

По его мнению, пока эта точка зрения не изменится, «НАТО откроет только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения пока будут закрыты».

Какие именно страны препятствую вступлению Украины в альянс, Кулеба не уточнил. На соответствующий вопрос журналистов он отвечать отказался, отметив, что «дипломатично промолчит», пишет «Гордон».

4 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, США, Украина
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  