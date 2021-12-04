Холли Берри подписала контракт с Netflix на съемки собственных фильмов

Актриса Холли Берри подписала контракт с Netflix на совместное производство большего числа проектов после успеха ее спортивной драмы «Удары» (Bruised).

Как пишет Variety, «Удары» вышел на Netflix 24 ноября этого года и вошел в топ самых популярных фильмов платформы в США за прошедшую неделю, а также стал вторым по популярности среди англоязычных лент в мире.

В первые пять дней после релиза на его просмотр пользователи потратили в общей сложности 47,7 млн часов.

Хэлли Берри исполнила в картине главную роль и выступила ее режиссером. Она сыграла бойца MMA, которая спустя годы после унизительного поражения получает второй шанс.