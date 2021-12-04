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Британский Королевский колледж акушеров и гинекологов предложил отказаться от слов «женщина» и «мать»

В Великобритании Королевский колледж акушеров и гинекологов попытался отказаться от слов «женщина» и «мать». Впрочем, инициатива не вызвала одобрения и понимания у широкой публики.

Как пишет The Telegraph, колледж опубликовал методику организации безопасного сна новорожденных. В брошюре вместо слова «мама» пишут «люди в послеродовой период».

Выглядит этот текст примерно так: «Люди, находящиеся в больнице в послеродовой период, должны иметь под рукой кнопку вызова медсестры и люльку для ребенка возле кровати».

После огромного скандала в соцсетях публикация о «людях в послеродовом периоде» была все-таки удалена.

Затем исполнительный директор колледжа Гилл Уолтон принес официальные извинения за исключение слов «женщина» и «мать» из пособия по беременности и родам.

4 декабря, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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