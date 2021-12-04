Bloomberg: Украина закупила в Турции гораздо больше дронов Bayraktar, чем было объявлено

Украина купила у турецкой компании «Байкар Макина» значительно больше ударных беспилотников Bayraktar ТВ2 («Байрактар»), чем об этом говорилось ранее, передает Bloomberg.

По данным источников агентства, турецкая компания продала Киеву с 2019 года «десятки» дронов. Более того, заказ еще минимум на 20 беспилотников в настоящее время выполняется, добавили источники, сообщает «Интерфакс».

Еще в 2018 году Украина заключила с Турцией контракт на покупку, по неофициальным данным, шести беспилотников Bayraktar TB2 и трех станций управления к ним. Поставки были завершены в ноябре 2019 года. Сумма контракта составила $69 млн.

Напомним, 22 ноября издание Military Times сообщило со ссылкой на главу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова, что украинские военные впервые применили в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Однако спустя два дня начальник пресс-службы ООС Ярослав Мельничук заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin не использовались в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе.

Bayraktar TB2 — ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Эти аппараты сыграли одну из решающих ролей в успехе азербайджанской армии в боевых действиях в Карабахе в 2020 году.