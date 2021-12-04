Байден рассказал о подготовке мер по сдерживанию Путина от агрессии против Украины

Президент США Джо Байден признался, что готовит меры против своему российского коллеги Владимира Путина. Об этом Байден заявил во время пресс-конференции, она доступна на YouTube-канале Белого дома.

Байден отметил, что готовит «всеобъемлющий и содержательный набор инициатив», чтобы значительно усложнить Путину агрессию против Украины и «дальнейшие шаги и действия, к которым, как опасаются люди, он может прибегнуть», цитирует главу Белого дома «Гордон».

Лидер США также добавил, что находится в постоянном контакте с союзниками в Европе и Украине.

Президент США Джо Байден рассчитывает провести с российским лидером Владимиром Путиным «долгий разговор» в рамках намеченных на ближайшее время переговоров глав государств. Об этом Байден заявил журналистам перед тем, как отправиться в резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — цитируют СМИ американского президента.

Его попросили прокомментировать заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия. «Я не признаю ничью красную линию (в контексте Украины — ред.)», — дал понять Байден.