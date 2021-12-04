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Американская разведка спрогнозировала возможное вторжение России на Украину в 2022 году

В США заявили, что Россия готовит наступление на Украину в первые недели 2022 года. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке написали The Associated Press (AP) и The Washington Post.

По данным разведки, во вторжении могут быть задействованы до 175 тысяч российских военных, половина из которых уже находится на границе с Украиной. Отмечается, что Россия в ближайшее время готовится перебросить к украинской границе 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и прочей техникой.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия нападет в конце января или начале февраля, для этого на границе уже сосредоточены 92 тысячи военнослужащих.

4 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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