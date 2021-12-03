Зендея и Том Холланд впервые вышли в свет как пара

Не так давно актеры Том Холланд и Зендея подтвердили, что их дружеские отношения переросли в нечто большее. С тех пор поклонники постоянно в напряжении, потому что ждут новых совместных фото звезд «Человека-паука».

Что ж, мы можем удовлетворить интерес публики, потому что недавно актеры впервые пришли вместе в качестве пары на публичное мероприятие.

Парочка появилась на красной дорожке премии Ballon d’Or отдельно, но за кулисами влюбленные буквально не отходили друг от друга. 25-летние звезды прижались друг к другу для совместного фото, попавшего в сеть.