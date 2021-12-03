Украина купит в кредит у США два атомных реактора

Украинский Энергоатом в кредит купит у американской Westinghouse два реактора для АЭС. Об этом сообщает «Корреспондент.net» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

По данным СМИ, два новых атомных энергоблока, на которых будут использовать реакторы Westinghouse, планируется построить на Хмельницкой АЭС. Речь идет о комплектах оборудования реакторов АР-1000. По условиям контракта, компания должна это сделать до 2025 года, уточняет издание. Так как у Энергоатома и Westinghouse не хватит средств для постройки реакторов, поэтому их будут строить за кредитные средства, в том числе под госгарантии.