Консультация хирурга в хирургическом центре им. Пирогова

Хирургия специализируется на оперативном лечении разных заболеваний, применяя на практике новейшие малотравматичные методики. Потребуется консультация хирурга при травмах, ожогах, переломах, проблемах с венами, грыжах, запорах, сосудистых патологиях, язве, аппендиците и пр. К этому специалисту рекомендуют обратиться узкоспециализированные врачи для подтверждения диагноза и оперативного лечения.

Прием у врача-хирурга: в чем особенности?

Для диагностического обследования пациентов хирург использует разные методики, в том числе лабораторные, эндоскопические, ультразвуковые, инструментальные и др. Ранняя диагностика поможет на начальной стадии определить отклонения и назначить эффективное лечение.

На консультации у хирурга можно узнать ответы на все вопросы, касающиеся лечения и профилактики. После осмотра и диагностического обследования врач предложит все возможные пути решения проблемы.

Обращаться в хирургический центр им. Пирогова следует не только при появлении тревожных симптомов, но и в целях профилактики примерно один раз в год. Это связано с тем, что многие заболевания могут протекать без симптомов.

Для оперативного лечения в клинике используют малоинвазивные методики, для них характерна безопасность и отсутствие сильных болей, быстрое восстановление после манипуляций, малотравматичность.

Основные направления общей хирургии

К основным направлениям общей хирургии относят операции на:

грыже;

желудке;

кишечнике;

печени;

щитовидной и молочной железе;

пищеводе и диафрагме;

венах;

желчном пузыре и др.

В отделении гинекологии предлагаются услуги частного гинеколога с опытом и высокой квалификацией, который специализируется на обследовании и комплексном лечении женщин.

При появлении тревожных симптомов следует незамедлительно обратиться за врачебной помощью и не заниматься самолечением. Это поможет не допустить развития патологических процессов и сохранить здоровье репродуктивной системы.

Для удаления грыж (паховых или пупочных) хирурги используют малоинвазивные методики. Для них характерна малотравматичность из-за отсутствия разрезов тканей, а все манипуляции проводят через маленькие проколы под строгим контролем УЗИ-оборудования последнего поколения.

Для удаления аппендицита и оперативного лечения кишечника применяют лапароскопические методики. Они безопасные и безболезненные, и гарантируют быстрое восстановление пациентов в отличие от классических операций.

Для эффективного лечения тромбофлебита и варикоза выполняют операции на венах с применением инновационного лазерного оборудования. Хирургическое лечение поджелудочной железы проводят только при острых заболеваниях, когда другое лечение оказалось неэффективным. Для каждого пациента предусмотрен индивидуальный подход и гарантируется конфиденциальность.