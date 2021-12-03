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ИТ-специалисты сообщили о блокировке Tor в России

На проблемы с доступом пользователи жалуются с начала декабря.

  • Сервис не работает в России со 2 декабря, говорится на сайте мониторинга цензуры в интернете по всему миру OONI Explorer. Специалисты платформы провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал.
  • О блокировке также написал в Twitter исследователь сетевых блокировок ValdikSS. По его словам, Tor начали блокировать крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы. Недоступны почти все IP-адреса, которые использует Tor, и связанные с ним системы.
  • «Роскомсвобода» написало, что пользователи начали жаловаться на недоступность сервиса с 1 декабря.
  • Tor — открытый сервис, который позволяет обходить блокировку сайтов и устанавливать анонимное сетевое соединение.
Тесты OONI Explorer
3 декабря, 2021 | Category: Новости
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