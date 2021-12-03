На Львівщині горить костел: постраждала людина » ИТ-специалисты сообщили о блокировке Tor в России На проблемы с доступом пользователи жалуются с начала декабря. Сервис не работает в России со 2 декабря, говорится на сайте мониторинга цензуры в интернете по всему миру OONI Explorer. Специалисты платформы провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал.

О блокировке также написал в Twitter исследователь сетевых блокировок ValdikSS. По его словам, Tor начали блокировать крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы. Недоступны почти все IP-адреса, которые использует Tor, и связанные с ним системы.

«Роскомсвобода» написало, что пользователи начали жаловаться на недоступность сервиса с 1 декабря.

Tor — открытый сервис, который позволяет обходить блокировку сайтов и устанавливать анонимное сетевое соединение. Тесты OONI Explorer