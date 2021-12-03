Деми Мур раскритиковали за «пластиковое лицо» лицо

Американская актриса Деми Мур посетила церемонию награждения Fashion Awards 2021 в Лондоне и подверглась критике фанатов из-за «искусственной» внешности. Фото звезды на мероприятии появились в Instagram.

59-летняя Мур появилась на красной дорожке в облегающем платье Fendi, расшитом кристаллами. Образ дополнили черные туфли на каблуках, перчатки и небольшой клатч.

При этом в соцсетях принялись обсуждать не удачный наряд, а изменившееся лицо Мур. По мнению многих фолловеров, актриса переборщила с процедурами для омоложения, а некоторые порекомендовали Деми сменить пластического хирурга.

«Слишком много ботокса и хирургии», «Деми, что же ты наделала?», «Деми Мур выглядит так, будто у нее во рту лимон. Почему люди не понимают, как нелепо они выглядят?», «Она была красивой женщиной. Сейчас лицо Деми выглядит очень странно», «Переборщила с подтяжкой», «Деми Мур должна подать в суд на того, кто разрезал ей лицо пополам», «Срочно нужно сменить пластического хирурга» – отметили фанаты.