Британские инженеры показали робота с «жестами и мимикой человека»
Британские инженеры представили робота с «жестами и мимикой человека» — это восхитило и напугало людей в сети
«Самый передовой человекоподобный робот» Ameca пытается нравиться людям, но некоторых пугает естественность его движений.
Компания Engineered Arts позиционирует себя как ведущего британского разработчика человекоподобных развлекательных роботов. 2 декабря она представила свою новую разработку — робота Ameca, который должен, по задумке создателей, «кокетничать» с людьми на мероприятиях и нравиться им.
Инженеры при создании Ameca сфокусировали усилия на максимально естественной имитации движений и мимики человека. Сейчас робот не может даже ходить, зато его система датчиков и приводов под управлением нейросети позволяет программировать на языке Python сложные последовательности движений руками, пальцами, лицевыми «мышцами» и глазами.
Комментаторы на ютубе отметили «невероятный уровень ИИ», «безумный уровень детализации» и «естественные движения» робота, предположив, что Ameca станет хорошей заменой Марку Цукербергу. Однако пользователи твиттера отреагировали иначе — те же самые качества робота напугали их.
Один из пользователей возразил на это, заметив, что Ameca не имеет настоящего искусственного интеллекта, а всего лишь следует заданным указаниям. Об этом явно говорят и сами сотрудники компании Engineered Arts. Поэтому страх перед Ameca не имеет рациональных оснований. Твит, похоже, не убедил других пользователей и вызвал дискуссию о перспективах искусственного интеллекта и потенциальных угрозах человечеству.
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