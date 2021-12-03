Британские инженеры показали робота с «жестами и мимикой человека»

Британские инженеры представили робота с «жестами и мимикой человека» — это восхитило и напугало людей в сети

«Самый передовой человекоподобный робот» Ameca пытается нравиться людям, но некоторых пугает естественность его движений.

Робот Ameca

Компания Engineered Arts позиционирует себя как ведущего британского разработчика человекоподобных развлекательных роботов. 2 декабря она представила свою новую разработку — робота Ameca, который должен, по задумке создателей, «кокетничать» с людьми на мероприятиях и нравиться им.

Инженеры при создании Ameca сфокусировали усилия на максимально естественной имитации движений и мимики человека. Сейчас робот не может даже ходить, зато его система датчиков и приводов под управлением нейросети позволяет программировать на языке Python сложные последовательности движений руками, пальцами, лицевыми «мышцами» и глазами.

Комментаторы на ютубе отметили «невероятный уровень ИИ», «безумный уровень детализации» и «естественные движения» робота, предположив, что Ameca станет хорошей заменой Марку Цукербергу. Однако пользователи твиттера отреагировали иначе — те же самые качества робота напугали их.

Marques Brownlee @MKBHD Guys calm down, stop freaking out, it’s just a bunch of actuators and motors with rubber stretched over them to simulate facial movement. It’s all preprogrammed. It’s just for research. Internally: nope nope nope nope nope https://twitter.com/terrill/status/1466383240223207429 Ребят, спокойно, не надо нервничать, это просто куча приводов и моторов с натянутой на них резиной для имитации лицевой мимики. Это всё запрограммировано. Это просто для исследований. Внутри: не-не-не-не-не.

mattson tomlin @mattsontomlin As the current writer on Terminator and the director of a movie with an android uprising, I would just like to say: NO. https://twitter.com/terrill/status/1466383240223207429 Как нынешний сценарист «Терминатора» и режиссёр фильма про восстание андроидов, я просто хотел бы сказать: НЕТ.

Chase Stuver @bigstubbs25 @terrill yoooo we have to chill on robots, there’s been 2 million movies made on why this is a bad idea Эээй, мы должны притормозить с роботами, уже есть пара миллионов фильмов о том, почему это плохая идея.

Jacob Brill @JacobbBrill @terrill How it’ll start vs How it’s going to go Как это начинается и что будет дальше

Casey Neistat @Casey not looking forward to having to fight this thing https://twitter.com/terrill/status/1466383240223207429 Не хотелось бы сразиться с этой штукой.

Один из пользователей возразил на это, заметив, что Ameca не имеет настоящего искусственного интеллекта, а всего лишь следует заданным указаниям. Об этом явно говорят и сами сотрудники компании Engineered Arts. Поэтому страх перед Ameca не имеет рациональных оснований. Твит, похоже, не убедил других пользователей и вызвал дискуссию о перспективах искусственного интеллекта и потенциальных угрозах человечеству.

Silent Approval @Silent_Approval @terrill Why is everyone freaking out about this. The facial expressions are quit good. But these are preprogrammed. The machine isn’t making these on it’s own accord. You’re watchin a pre-defined set to actions. It’s like watching a movie or listening to a song that’s been recorded. Почему все волнуются по этому поводу. Да, мимика получилась неплохой. Но всё это запрограммировано. Машина не делает что-то по своему желанию. Вы наблюдаете за предопределённым набором действий. Это похоже на просмотр фильма или прослушивание песни, которые записали заранее.

Sir_Story @SirStory2 @Silent_Approval @terrill When I listen to a recorded song I dont think to myself, «Hey, this music might one day destroy the human race.» 🙂 Когда я слушаю записанную песню, я не думаю про себя «эй, эта музыка может однажды уничтожить человечество».