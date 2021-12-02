Звезда фильма «Начало» показалась топлес после операции

Еще в детстве Эллен Пейдж, сыгравшая Ариадну в фильме «Начало», столкнулась с гендерной дисфорией. Она не была согласна со своей половой принадлежностью, и решила бороться. В середине «нулевых» актриса стала чаще носить мужские вещи, но позже пошла на радикальные перемены.

Год назад Эллен объявила себя Эллиотом, коротко постриглась и начала трансгендерный переход, но не ограничилась сменой имиджа.

Накануне Эллиот Пейдж опубликовал в своем Instagram фото, сделанное после операции по удалению молочных желез. В кадре актер позирует топлес, и выглядит так, будто он всегда был парнем. Короткие волосы, слегка рельефные руки, пресс и грудь, фактурный подбородок не выдают женского начала Эллиота, и поклонники всячески его поддерживают в комментариях под фото.