В мире сделали 8 миллиардов прививок от COVID-19

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило восемь миллиардов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные заявления властей и статистику СМИ.

Большинство прививок (4,16 миллиарда) пришлось на три страны — Китай (2,5 миллиарда), Индию (1,2 миллиарда) и США (0,46 миллиарда). Всего же в мире люди получили 8,03 миллиарда доз вакцины от COVID-19. Отмечается, что определить точное число привитых не представляется возможным из-за того, что многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин и сделанных прививок. При этом в ряде государств началась ревакцинация населения.