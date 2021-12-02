В Китае придумали швейцарского ученого ради фейков о США и COVID-19

Заявления «ученого» особенно активно распространялись в Facebook и Twitter в период с 24 июля по 10 августа. Он публиковал заявления о том, что США запугивают своих граждан и убеждают их в причастности китайцев к появлению SARS-CoV-2. За это время фейки Эдвардса распространились по социальным сетям, их также перепечатывали государственные СМИ Китая.

Facebook заблокировал аккаунт пользователя только 10 августа. Это произошло после того, как представители швейцарских властей подтвердили: гражданина страны с таким именем не существует. Тогда же стало известно, что аккаунт Эдвардса создали накануне 24 июля за 12 часов.