 
«  
  »

В Китае придумали швейцарского ученого ради фейков о США и COVID-19

Китайские пользователи Facebook придумали создать аккаунт швейцарского ученого Уилсона Эдвардса, который почти на протяжении месяца распространял фейки о коронавирусной инфекции и США. В частности, вымышленный исследователь обвинял американские власти в том, что те подтасовывают данные о COVID-19 ради обвинений в адрес Пекина. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление компании Meta.

Заявления «ученого» особенно активно распространялись в Facebook и Twitter в период с 24 июля по 10 августа. Он публиковал заявления о том, что США запугивают своих граждан и убеждают их в причастности китайцев к появлению SARS-CoV-2. За это время фейки Эдвардса распространились по социальным сетям, их также перепечатывали государственные СМИ Китая.

Facebook заблокировал аккаунт пользователя только 10 августа. Это произошло после того, как представители швейцарских властей подтвердили: гражданина страны с таким именем не существует. Тогда же стало известно, что аккаунт Эдвардса создали накануне 24 июля за 12 часов.

2 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  