В Белом доме отпраздновали Хануку

В церемонии принял участие муж Камалы Харрис, Даг Эмхофф – первый в истории супруг вице-президента США, исповедующий иудаизм

Президент Джо Байден, первая леди Джилл Байден, вице-президент Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф, первый в истории супруг вице-президента США, исповедующий иудаизм, в среду вечером отметили в Белом доме еврейский Праздник света.

Даг Эмхофф воспользовался возможностью, чтобы провести параллели между еврейскими и американскими идеалами. Отметив, что он считает почетной для себя возможность стать первым в истории США супругом вице-президента еврейского происхождения, Эмхофф сказал: «Еврейская история и еврейские ценности – неотъемлемая часть того, кем мы являемся, будучи американцами. Еврейские ценности — это американские ценности».

Иудеи празднуют Хануку, что в переводе с иврита значит «посвящение», в честь победы войска Иуды Маккавея, выходца из знатной семьи священнослужителей, над сирийским царем Антиохом Эпифаном во время восстания в Иудее во 2 веке нашей эры, и последовавшего за ним восстановления иерусалимского Храма.

В праздничной церемонии в честь четвертой ночи Хануки принял участие лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, также являющийся евреем.

В своем выступлении Джо Байден процитировал раввина Аарона Глатта, который охарактеризовал Хануку как «День благодарения на стероидах», а затем напомнил о недавних вспышках антисемитизма в США.

«Мы должны противостоять возрождению этого типа антисемитизма и других форм нетерпимости и ненависти», — сказал президент.

Дочь бывшего президента Дональда Трампа Иванка и зять Джаред Кушнер, оба исповедующие иудаизм, праздновали Хануку в Белом доме, когда там жил Трамп.