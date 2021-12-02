В Беларуси задержаны 11 человек за комментарии о погибших российских десантниках

В Беларуси задержали и поместили в ИВС 11 человек за «циничные» комментарии в связи с гибелью российских военнослужащих на учениях в Беларуси. Они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу о разжигании социальной вражды и розни, сообщается в телеграм-канале белорусского МВД.

Всего Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией нашло более 50 человек, которые «разместили кощунственные и оскорбительные высказывания». Некоторые из них «находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания», уточняет ведомство. Также в сообщении утверждается, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграм-каналов. «В большей части – это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые», – заявили в МВД.