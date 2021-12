Исследователи нашли динозавра с лезвиями на хвосте В Китае придумали швейцарского ученого ради фейков о США и COVID-19 » Умер музыкант-эксперименталист Элвин Лусье Американский музыкант-эксперименталист Элвин Лусье умер в своем доме в городе Мидлтаун, штат Коннектикут. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь композитора Аманду Лусье. Причиной смерти стали осложнения, возникшие после падения музыканта. Лусье было 90 лет. Элвин Лусье являлся одним из самых видных представителей американской авангардной музыкальной сцены. Он прославился благодаря экспериментам со звуком и акустическими явлениями. Самой известной его работой стала 45-минутная запись I Am Sitting In A Room («Я сижу в комнате»), выпущенная в 1981 году. В ней музыкант многократно перезаписал эхо своего голоса, отражающееся от стен комнаты. К концу записи речь Лусье трансформировалась в эмбиент-композицию. Лусье также был участником экспериментальной арт-группы Sonic Arts Union, в которой состояли композиторы Роберт Эшли и Дэвид Берман. Помимо этого, он преподавал теорию музыки в Йельском университете.