Мужчина в костюме ниндзя напал с саблей на женщин-полицейских во Франции Контроль честности в Интернет-казино Космолот » Ученые считают, что инопланетяне вполне могут оказаться похожими на людей Инопланетяне, даже из самых далеких и странных галактик и планет, вполне могут быть похожи на землян, считает ряд исследователей. Как сообщает портал IFLS , ученые объясняют свою гипотезу процессом конвергентной эволюции, когда разные биологические виды получают схожие черты, обитая при этом в совершенно разных местах. В пример исследователи приводят китов и летучих мышей — и те, и другие прекрасно владеют эхолокацией, хотя развивались в совершено разных условиях. Также эволюция, которая дала тем же летучим мышам, птицам и насекомым способность летать, проходила совершенно отдельно. То есть, конвергентная эволюция у разных видов происходит при необходимости в адаптации к примерно одинаковым условиям и, скорее всего, данный процесс универсален и присущ не только экосистеме Земли, отмечает «Курсор».