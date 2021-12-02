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Ученые считают, что инопланетяне вполне могут оказаться похожими на людей

Инопланетяне, даже из самых далеких и странных галактик и планет, вполне могут быть похожи на землян, считает ряд исследователей. Как сообщает портал IFLS, ученые объясняют свою гипотезу процессом конвергентной эволюции, когда разные биологические виды получают схожие черты, обитая при этом в совершенно разных местах.

В пример исследователи приводят китов и летучих мышей — и те, и другие прекрасно владеют эхолокацией, хотя развивались в совершено разных условиях. Также эволюция, которая дала тем же летучим мышам, птицам и насекомым способность летать, проходила совершенно отдельно. То есть, конвергентная эволюция у разных видов происходит при необходимости в адаптации к примерно одинаковым условиям и, скорее всего, данный процесс универсален и присущ не только экосистеме Земли, отмечает «Курсор».

2 декабря, 2021 | Category: Наука, Новости
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