Tesla официально перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

Компания Tesla сообщила в среду о том, что ее штаб-квартира официально перенесена из Калифорнии в Техас. Главный офис компании теперь находится в пригороде Остина, в одном комплексе со строящимся там же крупным автозаводом.

Официальное заявление о смене адреса штаб-квартиры было сделано в среду вечером при подаче документов в регулирующее ведомство, надзирающее за рынком ценных бумаг. Генеральный директор Илон Маск на ежегодном собрании компании в октябре предупреждал, что переезд состоится в скором времени.

В документах говорится, что штаб-квартира Tesla была официально перенесена в среду на автомобильный «гига-завод» рядом с Остином.

В конце прошлого года в компании по всему миру работали около 71 тысячи человек. В 2020 году пресс-служба Tesla сообщала о том, что в штаб-квартире в Пало-Альто работают около 10 тысяч человек. Еще 10 тысяч человек работают на автозаводе в калифорнийском Фремонте.

Пока что неизвестно, останутся ли какие-либо сотрудники в калифорнийском офисе компании. Дэниэл Айвс, аналитик компании Wedbush, в октябре говорил, что возможно некоторые из нынешних сотрудников Tesla не захотят покидать северную Калифорнию, однако многие предпочтут переезд из-за более низкой стоимости жизни в Остине. По его предположениям, Tesla предоставит людям возможность остаться в Калифорнии, а в Техас в итоге могут переехать от 40% до 50% сотрудников калифорнийского офиса.

Техас выглядит более привлекательным в связи с гораздо более низким налогообложением, а наем сотрудников в этом штате обойдется компании «намного дешевле и проще», сказал Айвс.

Илон Маск впервые заговорил о переносе штаб-квартиры Tesla в Техас в начале 2020 года, когда у него произошел конфликт с властями калифорнийского округа Аламеда по поводу повторного открытия завода во Фремонте во время первой вспышки COVID-19.

Сам Маск уже переехал из Калифорнии в Техас, власти которого не взимают с жителей штата подоходный налог.