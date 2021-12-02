Шарлиз Терон без фотошопа выглядит так же идеально, как в кино

Актриса Шарлиз Терон всегда была образцом стройности и сексуальности, поэтому старается и сейчас держаться в форме.

Папарацци подловили звезду во время пляжного отдыха в Мексике, куда она прилетела с мамой Гердой. 46-летняя блондинка хвасталась подтянутым телом в красном купальнике.

На полученных кадрах можно вдоволь насладиться длинными ножками Шарлиз и ее аппетитными ягодицами. Не зря Терон регулярно приглашают на съемки в боевиках, где необходима хорошая физическая подготовка.

Даже в расслабленном состоянии формы актрисы выглядят потрясающе. Очень часто знаменитости пытаются втянуть живот и выбрать выгодную позу, чтобы скрыть несовершенства фигуры, а вот Шарлиз таким не занимается, потому что много времени проводит в спортзале.