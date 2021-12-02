Селена Гомес внезапно взбесилась из-за фаната , который ее серьезно «зацепил».

Селена Гомес резко ответила в Сети подписчику, который слишком серьезно отнесся к ее шутке. В своем профиле в TikTok звезда записала забавную реакцию на речь врача о том, что неконтролируемое употребление алкоголя для женщин начинается с 8 и более бокалов в неделю.

Селена картинно закатила глаза, шутливо давая понять, что серьезно превышает обозначенную норму. Однако не все оценили ее юмор. Так, один из подписчиков гневно написал:

«Твоя близкая подруга пожертвовала тебе почку, а ты продолжаешь безостановочно пить».

Селена тут же среагировала, написав, что «это только шутка». Большинство подписчиков заняло сторону поп-звезды. Напомним, в сентябре Селена рассказала о том, что борется с волчанкой и ее подруга Франсия Райса пожертвовала ей свою почку.