«Сценарий 2014-го»: США обвинили РФ в создании условий для вторжения на Украину

Войска у границ, дезинформация и антиукраинская пропаганда в соцсетях — все это похоже на то, что было в 2014 году. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в Латвии на пресс-конференции, стенограмма которой опубликована на сайте Госдепа.

«Мы видели этот сценарий в 2014 году, когда Россия вторглась на Украину», — отметил Блинкен.

Он добавил, что США глубоко обеспокоены свидетельствами планирования серьезной агрессии РФ против Украины. «Тогда (в 2014 — ред.), как и сейчас, значительно выросли боевые силы у границы. Тогда, как и сейчас, они (русские — ред.) усилили дезинформацию, чтобы представить Украину агрессором, чтобы оправдать заранее спланированные военные действия. Мы снова увидели эту тактику — в последние 24 часа», — отметил госсекретарь.

По его словам, наблюдается масштабный — более чем десятикратный — всплеск активности в социальных сетях, продвигающий антиукраинскую пропаганду.

Блинкен подчеркнул, что США не знают, принял ли президент РФ Владимир Путин решение о вторжении, но уверены в том, что он создает возможность в случае принятия такого решения быстро реализовать его.