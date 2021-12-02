Saxo Bank в шокирующих прогнозах предрекает новую холодную войну, кризис в США и прорыв в продлении жизни

Эксперты инвестбанка полагают, что в мировой экономике и обществе в целом «растет напряжение», справиться с которым нынешняя система не способна. А это значит, что революция не возможна, а неизбежна, вопрос только в том, «когда и как она произойдет», сообщает РБК.

Под революцией аналитики финорганизации понимают не свержение правительства той или иной страны, а масштабные перемены во всем мире, отказ от прежних парадигм и «моменты, подобные озарению, которые вызывают изменения в мышлении и поведении».

В связи с этим к числу важнейших потрясений 2022 года эксперты Saxo Bank относят, в частности, начало новой холодной войны и массовой гонки гиперзвуковых вооружений, в которой главными соперниками станут США и Китай, но присоединятся и другие игроки, располагающие передовыми военными технологиями, в том числе Россия, Индия, Израиль и Евросоюз.

Кроме того, Saxo Bank прогнозирует конституционный кризис в США вплоть до «приостановки демократии» и инфляцию в стране выше 15%. Эксперты считают, что в 2022 году Федеральная резервная система (американский Центробанк) повторно допустит ошибку, сделанную в конце 1960-х годов, когда действия американского регулятора привели к росту индекса потребительских цен страны до отметки 11,8% в феврале 1975 года.

Помимо этого, в Saxo Bank допускают, что уже в будущем году ученым удастся добиться крупного прорыва в деле продления жизни людей и повышения ее качества.

Эксперты банка прогнозируют и давление «армии» женщин-трейдеров на компании с гендерным неравенством.

В Saxo Bank также считают, что правительства перенесут на 5-10 лет отказ от нефти и газа. По мнению аналитиков, «политики сделают неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году, чтобы временно ослабить экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа».

В числе других «шокирующих предсказаний»:

— ускорение исхода молодежи из Facebook и других проектов Meta и переориентацию пользователей младше 40 лет на новые платформы;

— создание Евросоюзом суперфонда в размере $3 трлн для финансирования вопросов обороны и других сфер;

— вхождение Индии в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в качестве неголосующего члена;

— падение доходов традиционных стриминговых сервисов из-за переориентации музыкантов и потребителей цифрового контента на NFT-платформы.

Впрочем, авторы шок-предсказаний предупреждают, что их пророчества не представляют собой официальных рыночных прогнозов, а касаются в первую очередь маловероятных событий, хотя, утверждают аналитики Saxo Bank, возможность их воплощения в жизнь не стоит недооценивать. Самые разрушительные события всегда оказываются наиболее неожиданными, напоминают в обзоре эксперты.