Сандра Буллок объяснила, почему не спешит под венец

Сандра Буллок побывала на шоу Red Table Talk, на котором объяснила, почему не спешит под венец. Одна из поклонниц обратилась к актрисе за советом. По словам фанатки, она хочет детей от своего мужчины, но не хочет снова выходить замуж. На девушку давит мнение окружающих, которые настаивают на том, что рожать детей вне брака несправедливо по отношению к ним, и потому она в растерянности.

«Я — человек, прошедший через развод. Я нашла любовь всей своей жизни. У нас трое детей. Я не хочу вам говорить, чтобы вы делали все так, как я, но мне не нужна бумажка, чтобы быть преданным партнером, преданной матерью», — заявила актриса.

Говоря о «любви всей своей жизни», Сандра Буллок имела в виду своего бойфренда Брайана Рэндалла. Пара познакомилась в 2015 году.