Появился финальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»

Вчера в сети появился второй трейлер новой «Матрицы» режиссера Ланы Вачовски.

Картина «Матрица: Воскрешение» стала четвертой частью знаменитой ленты конца 1990-х. Главные роли, Нео и Тринити, по-прежнему исполняют Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Вместе с ними в картине снялись Кристина Риччи, Приянка Чопра, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II и другие.

В центре сюжета фильма — разработчик видеоигр Томас Андерсон, который со временем начинает думать, что жизнь — это компьютерная симуляция. Он случайно встречается в кафе с девушкой-хакером Тринити, которая кажется ему знакомой. В прошлой части фильма Тринити погибла, однако оказалось, что они с Нео смогли подключиться к Матрице, но их память была стерта. Позже Томас встречает другого героя — Морфеуса (его играет Яхья Абдул-Матин II), у которого есть ответы на все вопросы главного героя. Но для этого Томасу надо сделать выбор: принять синюю таблетку или красную. Сюжет новой «Матрицы» очень напоминает сюжет первой части — в фильме даже есть кадры из первого фильма.

Мировая премьера картины намечена на 16 декабря.

Киану Ривз в трейлере фильма «Матрица: Воскрешение»

Кэрри-Энн Мосс в трейлере фильма «Матрица: Воскрешение»