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На Польско-белорусской границе с Белорусской стороны обстреляли осветительные мачты

На Польско-белорусской границе с Белорусской стороны обстреляли осветительные мачты

«Рефлекторы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Стрельба велась с территории Беларуси», — Минобороны Польши.

Беларусь,страны,Польша,политика
Беларусь,страны,Польша,политика
Беларусь,страны,Польша,политика
2 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости
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