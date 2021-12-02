На Польско-белорусской границе с Белорусской стороны обстреляли осветительные мачты
«Рефлекторы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Стрельба велась с территории Беларуси», — Минобороны Польши.
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На Польско-белорусской границе с Белорусской стороны обстреляли осветительные мачты
На Польско-белорусской границе с Белорусской стороны обстреляли осветительные мачты
«Рефлекторы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Стрельба велась с территории Беларуси», — Минобороны Польши.
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