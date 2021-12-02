Tesla официально перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в Техас В Беларуси задержаны 11 человек за комментарии о погибших российских десантниках » На Польско-белорусской границе с Белорусской стороны обстреляли осветительные мачты На Польско-белорусской границе с Белорусской стороны обстреляли осветительные мачты «Рефлекторы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Стрельба велась с территории Беларуси», — Минобороны Польши.