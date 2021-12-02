Мужчина в костюме ниндзя напал с саблей на женщин-полицейских во Франции

В коммуне Шербур на северо-западе Франции мужчина напал с саблей на двух женщин-полицейских. Об этом сообщает France Bleu.

По информации издания, сотрудницы правоохранительных органов собирались арестовать злоумышленника за угон машины. Отмечается, что он вышел из автомобиля в костюме ниндзя и держал в руках катану — длинный японский меч. Мужчина ранил одну из женщин в подбородок, а ее коллеге он нанес удары по голове.

Чтобы нейтрализовать нападавшего, третий полицейский открыл по нему огонь. Злоумышленник получил серьезные ранения. Пострадавших полицейских доставили в больницу, где им оказали помощь.