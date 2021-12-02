Меган Маркл придумала собственное супер-шоу

Меган Маркл не так давно стала гостьей ток-шоу Элен ДеДженерес, что оставило на герцогине неизгладимое впечатление. Жена принца Гарри считает, что она и сама могла бы стать ведущей телевизионного проекта.
Маркл уверена, что на ток-шоу не стоит устраивать скандалы — ее проект должен стать веселым и позитивным. Более конкретных планов у Меган пока нет.
«Меган гордится тем, что принесла людям много радости и веселья, и она планирует развивать это, просто пытаясь понять как и когда. Но сейчас очень привлекательно вести собственное шоу. Она новая Опра», — рассказал источник, близкий к семье, журналу Heat.
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