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Меган Маркл придумала собственное супер-шоу

Подвинет Опру Уинфри: Меган Маркл задумывает собственное шоу

Меган Маркл не так давно стала гостьей ток-шоу Элен ДеДженерес, что оставило на герцогине неизгладимое впечатление. Жена принца Гарри считает, что она и сама могла бы стать ведущей телевизионного проекта.

Маркл уверена, что на ток-шоу не стоит устраивать скандалы — ее проект должен стать веселым и позитивным. Более конкретных планов у Меган пока нет.

«Меган гордится тем, что принесла людям много радости и веселья, и она планирует развивать это, просто пытаясь понять как и когда. Но сейчас очень привлекательно вести собственное шоу. Она новая Опра», — рассказал источник, близкий к семье, журналу Heat.

2 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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