Меган Маркл придумала собственное супер-шоу

Меган Маркл не так давно стала гостьей ток-шоу Элен ДеДженерес, что оставило на герцогине неизгладимое впечатление. Жена принца Гарри считает, что она и сама могла бы стать ведущей телевизионного проекта.

Маркл уверена, что на ток-шоу не стоит устраивать скандалы — ее проект должен стать веселым и позитивным. Более конкретных планов у Меган пока нет.