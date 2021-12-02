 
«  
  »

Кулеба: Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО

Предложение Путина обсудить гарантии нерасширения НАТО на восток является «нелегитимным», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как передает РБК-Украина, Кулеба подчеркнул, что Россия «не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права высказываться в соответствующих дискуссиях». По словам дипломата, российские предложения обсудить с НАТО, США или другими странами гарантии нерасширения на восток «нелегитимны».

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО заявил, что альянс сам будет решать вопрос о вступлении Украины. Таким образом он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина юридически закрепить отказ НАТО от расширения на восток.

2 декабря, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, США, Украина
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  