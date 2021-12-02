Кулеба: Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО

Как передает РБК-Украина, Кулеба подчеркнул, что Россия «не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права высказываться в соответствующих дискуссиях». По словам дипломата, российские предложения обсудить с НАТО, США или другими странами гарантии нерасширения на восток «нелегитимны».

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО заявил, что альянс сам будет решать вопрос о вступлении Украины. Таким образом он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина юридически закрепить отказ НАТО от расширения на восток.