Известный телевизионный проповедник и борец с вакцинацией Маркус Лэмб умер от Covid

После того, как тест на Covid-19 показал положительный результат, Маркус Лэмб начал лечиться дома, согласно рекомендациям медиков.

Основатель христианской телевизионной сети Daystar Television Network Маркус Лэмб, активно выступавший против вакцинации, умер в больнице от Covid-19.

О смерти известного христианского телеведущего сообщила 1 декабря его жена Джони в эфире программы Daystar. Она рассказала, что у ее супруга был диабет, но чувствовал он себя нормально. Он потреблял здоровую пищу, всегда контролировал уровень сахара и свой вес. После того, как тест на Covid-19 показал положительный результат, Маркус Лэмб начал лечиться дома, согласно рекомендациям медиков.

По версии Джони, для лечения коронавирусной инфекции применяют различные протоколы, и какие-то из препаратов вызвали у ее мужа резкое повышение уровня сахара в крови и началась нехватка кислорода. Он обратился в больницу, чтобы там его обеспечили кислородом. Его подключили к аппарату, но болезнь прогрессировала и врачам не удалось спасти знаменитого телеведущего. Джони Лэмб по-прежнему не верит, что ее супруг умер от коронавируса, она считает, что у него «просто не выдержало сердце».

Маркус Лэмп был ярым противником вакцинации. В одной из своих недавних телепрограмм с участием активистов-антипрививочников Роберта Ф. Кеннеди-младшего и Деля Бигтри, Лэмп назвал вакцину от коронавируса не вакциной, а опасным экспериментальным выстрелом. Он утверждал, что от вакцинации люди страдают неврологическими расстройствами и умирают.

Когда Маркус Лэмп находился в больнице, Джони просила людей молиться за то, чтобы легкие ее мужа очистились от ковидной пневмонии, и он смог дышать самостоятельно. Но молитвы без вакцины оказались бессильны перед Covid.

Телеканал CBS обратил внимание на то, что Daystar стал площадкой для распространения дезинформации о COVID-19 и пандемии. Он отметил, что множество часов эфирного времени было отдано активным противникам прививок (не только от коронавируса) и карантинных мер, сторонникам различных теорий заговора. Также утверждается, что телесеть рекламировала неодобренные медиками способы лечения COVID-19, такие как ивермектин (средство против паразитов).

https://cursorinfo.co.il/coronavirus/688400/