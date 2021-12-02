Исследователи нашли динозавра с лезвиями на хвосте

Это был некрупный травоядный динозавр, которого нашли в южной части Чили. Он обладал уникальными хвостом с парными «лезвиями», расположенными боком, как режущее оружие.

Сначала исследователи по ошибке отнесли представителя к стегозаврам и назвали его stegouros elengassen. Но после они исследовали его фрагменты черепа и провели пять различных анализов ДНК, чтобы прийти к выводу, что он был лишь отдаленно связан со стегозавром, являясь редким представителем анкилозавров южного полушария.

Окаменелость отнесли к новому виду анкилозавра, но у других сородичей не наблюдалась такая необычная конструкция хвоста.

У скелета также был плоский, похожий на оружие хвост с семью парами широких лезвий, обращенных вбок, что делало его конец похожим на лист папоротника. Это не похоже ни на что, видимое у других анкилозавров, у которых обычно были большие хвосты в форме булавы

Это действительно необычное оружие. Книги о доисторических животных для детей нужно обновить и добавить туда этот странный хвост. Это просто безумие! Александр Варгас, сотрудник университета Чили

Окаменелость датируется примерно 72-75 млн лет назад и, судя по способу слияния костей — это взрослая особь. Хвост, вероятно, использовался для защиты от крупных хищников. От птичьей морды до кончика хвоста длина стегуроса составляла два метра, рост — до бедра человека.