Iron Maiden вперше приїдуть до України з концертом

Культовий британський гурт, що грає у жанрі хеві-метал, вперше приїде до України з концертом.

Про це повідомляється на сайті групи.

Концерт відбудеться 29 травня 2022 року на території Національного комплексу “Експоцентр України” (ВДНГ), який знаходиться у Києві на проспекті Академіка Глушкова, 1.

Це відбувається у рамках глобального туру групи “Legacy Of The Beast 2022”, який охопить 40 країн по всьому світу.

Продаж квитків почнеться з 6 грудня 2021 року, ціна поки що невідома.

Iron Maiden — британський рок-гурт з Лондону, заснований у 1975 році. Вважаються одними із найпопулярніших і найзначніших виконавців у стилі хеві-метал, частиною “Нової хвилі британського важкого металу”. Група потрапила на четверте місце за версією американського телеканалу MTV “10 найкращих хеві-метал-груп усіх часів”.

Група продала понад 110 мільйонів альбомів у всьому світі.