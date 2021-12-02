Джулия Робертс восхитила архивным фото с маленькими близнецами

Голливудская актриса Джулия Робертс показала архивное фото своих еще совсем маленьких близнецов.

Звезда редко делится семейными фотографиями. Впрочем, 28 ноября детям актрисы Хэзел и Финнеасу исполнилось 17 лет. По случаю праздника артистка решила опубликовать в своем Instagram фото, на котором изображена со своими еще совсем маленькими двойняшками.

«Эти 17 лет стали самыми лучшими в моей жизни», — подписала фото знаменитость.

Также архивную фотографию близнецов показал и муж актрисы, Даниэл Модер. На фото изображены уже более взрослые детишки в супергеройской одежде.

«Спасибо за то, что помогли стать отцом», — подписал снимок кинематографист.

Напомним, Джулия Робертс и Даниэл Модер уже 19 лет в браке. Вместе они воспитывают 17-летних Хэзел и Финнеаса, а также 14-летнего Генри.