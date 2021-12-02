Дэнни ДеВито вновь хочет стать горбатым злодеем

Многие особо запомнили фильм «Бэтмен возвращается» из-за харизматичного злодея Пингвина. Роль антигероя тогда досталась Дэнни ДеВито, а режиссером выступил легендарный Тим Бертон.
Сам ДеВито в беседе с порталом Forbes признался, что очень хотел бы вернуться к роли Пингвина.
«Все зависит от Тима, хочет ли Тим этого или нет. Не исключено, что это произойдет, ведь мы еще не умерли. Это был бы действительно блестящий фильм», — признался актер.
Увы, сразиться с Робертом Паттинсоном у Дэнни не получится. Роль Пингвина уже досталась Колину Фарреллу.
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