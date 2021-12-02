ЦАХАЛ вводит новую маскировку как у Фродо, названную в честь 300 спартанцев

Израильских солдат станет сложнее обнаружить на поле боя. По заказу Минобороны Израиля разработана новая система личной и групповой маскировки для бойцов.

Система маскировки получила название «Комплект 300» в честь 300 спартанцев. Тонкая и прочная ткань скрывает инфракрасный след человека, а различные типы раскраски позволяют имитировать объекты на местности — например, притвориться камнем.

«Комплект 300» разработан Управлением по исследованиям, развитию вооружения и технологической инфраструктуры Минобороны Израиля (МАФАТ) совместно с компанией Polaris Solutions. Он уже прошёл серию испытаний и в ближайшее время начнёт поступать на вооружение пехотных бригад.

Полный комплект экипировки одного бойца весит порядка 350 г. При этом он универсален и может соединяться с другими комплектами для создания подручных приспособлений, (например, носилок для раненых) или укрывать большие объекты (автомобили и прочие). «Комплект 300» является новым поколением маскировочных систем, которые ранее использовал израильский спецназ.