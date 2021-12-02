Брэдли Купера чуть не зарезали в метро

Неприятный инцидент произошел с актером Брэдли Купером, который вполне мог закончиться кровопролитием, но, благо, все обошлось.

Актер рассказал, что дело было в нью-йоркском метро (да, оказывается, Брэдли Купера можно встретить в подземке). Он стоял в конце вагона, в наушниках, так что не слышал происходящее вокруг. Пока не почувствовал, что кто-то вплотную приблизился. Купер подумал, что это фанат, который хочет фото или автограф. Но затем увидел перед собой нож.

Актер не пострадал. Преступник ничего не успел сделать и выбежал из вагона на ближайшей станции. Правда, Купер решил побежать за ним и даже успел сделать несколько снимков неизвестного прежде, чем сообщил о случившемся полицейским.