Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок

Известный актер впервые дал интервью после гибели кинооператора Галины Хатчинс
Алек Болдуин заявил, что он не нажимал курка револьвера, пуля из которого убила кинооператора во время съемок фильма «Ржавчина» 21 октября.
Тогда погибла кинооператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза. Болдуин — исполнитель главной роли и продюсер этого малобюджетного вестерна.
В первом интервью после трагедии, которое должно выйти в эфир в четверг, 2 декабря, Болдуин заявил журналисту Джороджу Стефанопулосу из телеканала ABC: «Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на него». Он добавил: «Я никогда не наведу оружие на человека и никогда не нажму на курок. Никогда».
Управление шерифа Санта-Фе, которое ведет расследование, заявило, что не комментирует высказывания Болдуина.
Пока по этому делу не было предъявлено обвинений.
Некоторые члены съемочной группы ранее подали судебный иск, в котором обвинили Болдуина и других продюсеров фильма в халатности и пренебрежении правилами безопасности.
Продюсеры заявили о том, что они начали внутреннее расследование.
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