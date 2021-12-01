 
«  
  »

Женщина перепутала сына с диваном и случайно выставила ребенка на продажу

Жительница английского города Лидс, графство Йоркшир, перепутала сына с диваном и случайно выставила ребенка на продажу за один фунт стерлингов (98 рублей). Об этом сообщает Leeds Live.

20-летняя Люси Бэттл купила новый диван и решила отдать старый за символическую сумму. Женщина разместила объявление в Facebook и вместе с изображениями софы с разных ракурсов нечаянно прикрепила фотографию семимесячного сына Оскара. «Нужно, чтобы забрали сегодня», — написала она в посте.

Многие пользователи начали оставлять шуточные комментарии о том, что мать решила отдать сына за один фунт стерлингов и мечтает побыстрее с ним расстаться. Другие предложили поменяться детьми. Некоторые комментаторы стали спрашивать, хорошо ли ребенок моет посуду и как он уживается с другими детьми.

«Я просто как-то умудрилась загрузить не ту фотографию, когда выбирала изображения. Но все обошлось, потому что в одном из сообщений кто-то действительно спрашивал о диване! Но большинство из них были шутками о том, что я отдаю своего сына», — сказала Бэттл.

1 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  