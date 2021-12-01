В США заявили об атаках на американские спутники

По словам Томпсона, американские спутники регулярно подвергаются атакам. Россия и Китай используют некинетические средства, которые наносят временный ущерб. Он добавил, что для воздействия на спутники используют лазеры, радиоэлектронные средства и кибератаки.

Представитель Космических сил США отметил, что Россия и Китай разрабатывают спутники, которые могут атаковать другие космические аппараты. В свою очередь, КНР разрабатывает орбитальный аппарат для захвата спутников противника с помощью манипулятора.

Томпсон добавил, что в 2019 году Россия провела испытания вооруженного спутника возле американского космического аппарата. «Он маневрировал на близком расстоянии, он маневрировал опасно, он маневрировал, создавая угрозу, и они приближались друг к другу достаточно близко, чтобы возникла опасность столкновения», — заявил генерал.