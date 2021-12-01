В НАТО пообещали усилить Украину и Грузию

НАТО будет оказывать активную поддержку Украине и Грузии по наращиванию ими своих военных возможностей. Это в среду, 1 декабря, пообещал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ», — пояснил генсек НАТО.
По его словам, подобная помощь позволит усилить Украину и Грузию и даст им возможность в дальнейшем самостоятельно защитить себя в случае необходимости.
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