В США заявили об атаках на американские спутники Арнольд Шварценеггер появится в World of Tanks » В НАТО пообещали усилить Украину и Грузию НАТО будет оказывать активную поддержку Украине и Грузии по наращиванию ими своих военных возможностей. Это в среду, 1 декабря, пообещал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ», — пояснил генсек НАТО. По его словам, подобная помощь позволит усилить Украину и Грузию и даст им возможность в дальнейшем самостоятельно защитить себя в случае необходимости.