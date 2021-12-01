Шварценеггер сказал, что убит горем из-за смерти друга Женщина перепутала сына с диваном и случайно выставила ребенка на продажу » «У России нет права решать, вступит ли Украина в НАТО»: генсек Альянса ответил Путину НАТО сама будет решать вопрос о вступлении в альянс Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса, сообщает Reuters Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина юридически закрепить отказ НАТО от расширения на восток. По словам Столтенберга, принимать решение о степени готовности Украины к вступлению в НАТО будут члены альянса, у России нет права вето в этом вопросе. Он также добавил, что поддержка НАТО территориальной целостности Украины «остается непоколебимой», назвав Киев «близким и высоко ценимым партнером». Любая будущая российская агрессия против Украины будет стоить дорого и повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия для Москвы, предупредил генсек альянса.