«Турция поддерживает вступление Украины в НАТО», — Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос об интеграции Украины в НАТО сказал, что в Анкаре в целом поддерживают идею расширения Альянса.

Как сообщает агентство Anadolu, Чавушоглу, находящийся ныне в Риге, где проходит саммит министров инстранных дел НАТО, отметил, что позицию Турции по данному вопросу он лично неоднократно озвучивал на заседаниях глав МИД стран-участниц Альянса.

«В поддержку этого вопроса высказывался и президент Эрдоган», — добавил он.

Глава МИД Турции также призвал Украину и РФ к отказу от эскалации и сообщил, что проведет в Риге и Стокгольме переговоры с украинском коллегой Дмитрием Кулебой, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы поддерживаем контакты с обеими сторонами и рекомендуем спокойствие и снижение напряженности»,- сказал дипломат.

На своей странице в Twitter Чавушоглу отметил, что в ходе саммита глав МИД военно-политического альянса, стороны оценили текущую ситуацию в Афганистане и на Балканах, а также сотрудничество НАТО с Украиной и Грузией.