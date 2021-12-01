Шварценеггер сказал, что убит горем из-за смерти друга

Главный Терминатор современности не скрывает шока. Легенда бодибилдинга Дэйв Дрэйпер мирно умер сегодня утром в окружении своей семьи. Несмотря на «легкую» смерть друга, Арнольд Шварценеггер эмоций сдержать не смог.

«Дэйв Дрэйпер вдохновил миллионы людей по всему миру, включая меня. Он был одним из моих кумиров. В Австрии я держал его обложку журнала Muscle Builder на стене над кроватью для мотивации. Он был фантастическим партнером по тренировкам, который подначивал всех вокруг себя в спортзале, чтобы они становились лучше. Дэйв был великим семьянином», — пишет Шварц в Facebook.

После того как Шварценеггер с подачи Дрэйпера стал обладателем титула «Мистер Вселенная» в 20 лет, стартовала его актерская карьера: первыми фильмами будущей легенды стали «Терминатор», «Бегущий человек» и «Правдивая ложь».